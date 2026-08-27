Aus in Europa kommt Rapid auch in der Liga teuer

„Wahrscheinlich der bitterste Moment in meiner Karriere. Rapid gehört nach Europa, wir haben es nicht geschafft. Dafür gibt es jetzt keine Ausreden“, kämpfte Ercan Kara nach dem bitteren Play-off-Aus (3:4 n. E.) gegen die Hearts mit den Tränen. Sich „ungeschlagen“ aus der Conference League zu verabschieden, das schafft nicht jeder. Dümmer, nicht viele. Okay, Vaduz 2022 war damals noch schlimmer...