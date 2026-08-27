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Die Folgen sind fatal

Aus in Europa kommt Rapid auch in der Liga teuer

Fußball International
27.08.2026 18:30
Schottischer Jubel im Hütteldorfer Tal der Tränen.
Schottischer Jubel im Hütteldorfer Tal der Tränen.(Bild: GEPA)
Porträt von Rainer Bortenschlager
Von Rainer Bortenschlager

Das verlorene Elfmeterschießen war Pech, aber Rapids Aus im Play-off der Conference League gegen die Hearts war selbst verschuldet. Bitter. Unnötig. Dumm. Eine Saison ohne europäische Ligaphase ist ein Schock. Denn die Folgen sind für Grün-Weiß fatal. Nicht nur weil Millionen Euro fehlen, sondern weil man sich jetzt auch für die Liga schwächen muss...

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„Wahrscheinlich der bitterste Moment in meiner Karriere. Rapid gehört nach Europa, wir haben es nicht geschafft. Dafür gibt es jetzt keine Ausreden“, kämpfte Ercan Kara nach dem bitteren Play-off-Aus (3:4 n. E.) gegen die Hearts mit den Tränen. Sich „ungeschlagen“ aus der Conference League zu verabschieden, das schafft nicht jeder. Dümmer, nicht viele. Okay, Vaduz 2022 war damals noch schlimmer...

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