Aus in Europa kommt Rapid auch in der Liga teuer

Das verlorene Elfmeterschießen war Pech, aber Rapids Aus im Play-off der Conference League gegen die Hearts war selbst verschuldet. Bitter. Unnötig. Dumm. Eine Saison ohne europäische Ligaphase ist ein Schock. Denn die Folgen sind für Grün-Weiß fatal. Nicht nur weil Millionen Euro fehlen, sondern weil man sich jetzt auch für die Liga schwächen muss...
„Wahrscheinlich der bitterste Moment in meiner Karriere. Rapid gehört nach Europa, wir haben es nicht geschafft. Dafür gibt es jetzt keine Ausreden“, kämpfte Ercan Kara nach dem bitteren Play-off-Aus (3:4 n. E.) gegen die Hearts mit den Tränen. Sich „ungeschlagen“ aus der Conference League zu verabschieden, das schafft nicht jeder. Dümmer, nicht viele. Okay, Vaduz 2022 war damals noch schlimmer...
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