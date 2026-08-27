Als VIP die Linzer Klangwolke neu erleben

Die fahrenden Bühnen-Schiffe sind zurück!

Regisseur Felix Breisach, bekannt durch diverse ORF-Produktionen, verspricht eine fulminante Lichtshow und ein musikalisches Erlebnis, das das Bruckner Orchester Linz in den Mittelpunkt stellt. Positioniert wird das Orchester heuer auf einem Hauptschiff, das auch wieder von acht mobilen Schiffen begleitet wird. Videos auf riesigen LED-Wänden und Sounds aus sieben Tontürmen werden die Klangwolke 2026 unvergesslich machen.