Als VIP die Linzer Klangwolke neu erleben

Das wird ein Soundspektakel der Sonderklasse! Am 12. September steigt die Visualisierte Klangwolke 2026 und die „OÖ-Krone“ verlost dafür Stehplätze mit der besten Sicht.
„ATTheENDLinz“ lautet der Titel der Linzer Klangwolke 2026 (12. September, 20.30 Uhr) und bringt damit eine mächtig inszenierte Weltuntergangs-Stimmung an die Untere Donaulände. Themen wie Krieg, Klimakrise, gesellschaftliche Spaltung werden in ein Licht- und Tonspektakel der Sonderklasse verpackt und sollen die Besucher der heurigen Klangwolke aufrütteln und zum Nachdenken anregen.
Die fahrenden Bühnen-Schiffe sind zurück!
Regisseur Felix Breisach, bekannt durch diverse ORF-Produktionen, verspricht eine fulminante Lichtshow und ein musikalisches Erlebnis, das das Bruckner Orchester Linz in den Mittelpunkt stellt. Positioniert wird das Orchester heuer auf einem Hauptschiff, das auch wieder von acht mobilen Schiffen begleitet wird. Videos auf riesigen LED-Wänden und Sounds aus sieben Tontürmen werden die Klangwolke 2026 unvergesslich machen.
Die „Krone“ lädt zum besten Ausblick ein!
Im dichten Besucherfeld haben „Krone“-Gewinner die besten Vorteile, denn wir verlosen 15x2 Stehplätze für den „Krone“-Container powered by Sparkasse OÖ inkl. Goodiebags und auch 3x2 Stehplätze für die VIP-Tribüne vor dem Brucknerhaus. Außerdem gibt’s auch 10x2 Galerie-Sitzplätze für die Klassische Klangwolke am 4. September (19.30 Uhr, Brucknerhaus Linz) zu gewinnen.
Dafür einfach im untenstehenden Formular Favoriten-Gewinn auswählen, Daten angeben und schon nimmt man an der Verlosung teil. Das Gewinnspiel endet am Dienstag, 1. September, 9 Uhr. Alle Infos zu den Klangwolken unter: www.klangwolke.at