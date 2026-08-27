71-Jährige bei Wanderung rund 70 Meter abgestürzt

Eine 71-jährige Wienerin stolperte am Mittwoch gegen 13:25 Uhr beim Abstieg vom Großen Priel im Bereich des Kühkars so unglücklich, dass sie fiel und etwa 70 Meter über schroffes Felsgelände abstürzte. Dabei erlitt sie multiple Verletzungen am ganzen Körper. Die Rettung der Verletzten wurde vom Notarzthubschrauber per Taubergung durchgeführt.