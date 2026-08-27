71-Jährige bei Wanderung rund 70 Meter abgestürzt

Eine 71-jährige Wienerin war am Mittwoch im Bereich des Großen Priel gestürzt und rund 70 Meter über schroffes Felsgelände abgestürzt. Die Frau überlebte mit multiplen Verletzungen am ganzen Körper, wurde mit dem Notarzthubschrauber zur Erstversorgung ins Spital nach Kirchdorf geflogen.
Eine 71-jährige Wienerin stolperte am Mittwoch gegen 13:25 Uhr beim Abstieg vom Großen Priel im Bereich des Kühkars so unglücklich, dass sie fiel und etwa 70 Meter über schroffes Felsgelände abstürzte. Dabei erlitt sie multiple Verletzungen am ganzen Körper. Die Rettung der Verletzten wurde vom Notarzthubschrauber per Taubergung durchgeführt.
Helfer zufällig anwesend
Dabei wurde das Team des Notarzthubschraubers durch zufällig anwesende Alpinpolizisten aus Kirchdorf, die eine Einsatzübung im Bereich des Prielschutzhauses durchführten, unterstützt. Die Wienerin wurde nach einer Erstversorgung in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf geflogen.
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