Duschen ist nicht nur Hygiene, sondern Lifestyle

Wasserguss macht morgens frisch

Eine erfrischende Wirkung am Morgen entfaltet sich durch einen Wechselarmguss: Das Wasser sollte zu Beginn warm sein (36-38 Grad). Den Wasserstrahl auf der rechten Seite beginnend am kleinen Finger der rechten Hand über die Außenseite des Armes langsam hoch bis zum Schultergelenk und an der Innenseite des Armes nach unten zum Daumen führen. Am anderen Arm wiederholen und das Ganze danach mit kühlen Wasser (ca. 18 Grad) durchführen. Noch einmal alles wiederholgen und mit „kalt“ aufhören. Die warmen Güsse sollten etwa drei- bis viermal so lange dauern wie die kalten. Danach Wasser abstreifen und die Haut trocknen lassen.