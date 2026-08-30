Duschen ist nicht nur Hygiene, sondern Lifestyle

Das Duscherlebnis spiegelt den Lebensrhythmus der unterschiedlichen Generationen wider, wie eine Studie zeigt. Die meiste Zeit nimmt sich die Gen Z, junge Menschen zwischen 19 und 26 Jahren.
Die tägliche Dusche ist für 46 Prozent der Österreicherinnen und Österreicher selbstverständlich, weitere zwei Prozent duschen sogar mehrmals pro Tag. Das kam bei einer Befragung im Auftrag von Bolton Austria GmbH, durchgeführt vom market Marktforschungsinstitut, heraus.
Wellnes-Faktor und kleine Auszeit
Vielen geht es dabei nicht nur um eine notwendige Hygienemaßnahme. Unter der Dusche kann man sich herrlich entspannen und einen Moment lang durchatmen. Dafür reichen schon wenige Minuten. Viele dehnen das prickelnde Erlebnis aber auch zum Wellness-Faktor aus: Jüngere Menschen (16-29) duschen vorzugsweise abends/nachts und deutlich länger – bis zu 15 Minuten – als ältere (60+), die in 3-5 Minuten fertig zum Abtrocknen sind. Da die Baby-Boomer meistens mehr Tagesfreizeit haben, verteilen sich ihre Duscheinheiten über den Tag, je nach persönlichen Vorlieben.
Im Trend liegt die Aromadusche, wo etwa Zitrusnoten und Ingwert zur Aktiviererung genutzt werden. Amberdüfte bringen wohliges, sinnliches Körpergefühl, während Lavendel- und Irisnoten relaxen.
61 Prozent der Teilnehmer bevorzugt aber abends oder nachts zu duschen, rund 29 Prozent beginnen ihren Tag mit einer Morgendusche. Hier zeigt sich auch der jeweilige Lifestyle: Wer täglich unter der Brause steht, hat meist eine feste Tagesroutine, wer das nicht tut, ist flexibler und spontaner.
Duschen hat auch einen gesundheitlichen Aspekt über den reinigenden hinaus. Ein kalter Kneipp-Knieguss am Abend etwa senkt den Blutdruck, beruhigt und fördert das Einschlafen. Dafür den Duschkopf abschrauben und das kalte Wasser aus dem Schlauch an der Hinterseite eines Beines vom kleinen Zeh zur Kniekehle und zur Ferse zurück führen. Dann zur Vorderseite und zum anderen Bein wechseln.
Wasserguss macht morgens frisch
Eine erfrischende Wirkung am Morgen entfaltet sich durch einen Wechselarmguss: Das Wasser sollte zu Beginn warm sein (36-38 Grad). Den Wasserstrahl auf der rechten Seite beginnend am kleinen Finger der rechten Hand über die Außenseite des Armes langsam hoch bis zum Schultergelenk und an der Innenseite des Armes nach unten zum Daumen führen. Am anderen Arm wiederholen und das Ganze danach mit kühlen Wasser (ca. 18 Grad) durchführen. Noch einmal alles wiederholgen und mit „kalt“ aufhören. Die warmen Güsse sollten etwa drei- bis viermal so lange dauern wie die kalten. Danach Wasser abstreifen und die Haut trocknen lassen.
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