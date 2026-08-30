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Worldskills rufen

Mit Brot und Plunder bis ins ferne Shanghai

Steiermark
30.08.2026 09:30
Von 22. bis 27. September finden in Shanghai an der chinesischen Ostküste die Worldskills statt. ...
Von 22. bis 27. September finden in Shanghai an der chinesischen Ostküste die Worldskills statt. 48 junge Fachkräfte unter 22 aus Österreich sind mit dabei – unter ihnen auch Jennifer Lueger aus St. Jakob im Walde in der Steiermark.(Bild: Christian Jauschowetz)
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Von Hannah Michaeler

Von Miesenbach bei Birkfeld nach Shanghai: Jennifer Lueger tritt als erste Bäckerin aus der Steiermark bei den Weltmeisterschaften der Berufe in China an. Wir haben die Hoffnungsträgerin besucht.

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Um 8.30 Uhr hat Jennifer Lueger schon einen sieben Stunden langen Arbeitstag hinter sich. Die Roggenbrote, Semmeln und Croissants, die sie gebacken hat, liegen in der Vitrine und warten auf Käufer. Schon bald muss die 21-Jährige aus St. Jakob im Walde ihr Können aber vor einem weitaus größeren Publikum beweisen: Sie tritt Ende September bei den Berufsweltmeisterschaften Worldskills in Shanghai an. 1,2 Millionen Besucher werden dort erwartet, 1400 junge Fachkräfte unter 22 Jahren treten an.

Ein halbes Jahr intensives Training
„Wir trainieren seit Februar intensiv“, sagt Lueger. Qualifiziert hat sie sich vergangenes Jahr bei den Austrian Skills. Nun ist sie die erste Steirerin, die das Land in der Disziplin repräsentiert. Im National Exhibition and Convention Center Shanghai muss sie sich gegen 23 Nationen durchsetzen. „Wir kennen die einzelnen Aufgaben großteils schon“, erzählt sie. Neben einem Weizenbrot und einem Plundergebäck muss die gelernte Bäckerin und Konditorin ein (nicht essbares) Schaustück herstellen, das vom „Jahr des Feuerpferdes“ inspiriert ist.

„Bäcker ist ein schwerer Job“, sagt Jennifer Lueger. Sie arbeitet in der Nacht und schleppt 25 ...
„Bäcker ist ein schwerer Job“, sagt Jennifer Lueger. Sie arbeitet in der Nacht und schleppt 25 Kilogramm schwere Mehlsäcke. „Man muss schon belastbar sein.“ Dazu kommt noch stundenlanges Training für den Wettbewerb in China.(Bild: Christian Jauschowetz)
(Bild: Christian Jauschowetz)
(Bild: Christian Jauschowetz)

„Ich bin eigentlich nicht so der Wettbewerbstyp“, sagt die 21-Jährige, aber als die Möglichkeit kam, ermutigte ihre Chefin Melanie Arbesleitner sie zur Teilnahme. „Wir werden von Miesenbach aus mitfiebern“, sagt sie. Die Stammkunden erkundigen sich regelmäßig danach, wann es für die junge Bäckerin nun endlich losgehe.

„Ich will etwas lernen und Freundschaften knüpfen“
Jennifer Luegers Eltern sowie ihre Schwester und deren Mann nehmen sogar die weite Anreise nach China in Kauf, um ihr beim Backen zuzusehen. Für die junge Steirerin ist es erst der zweite Flug im Leben. „Ich freue mich auf die ganze Reise und darauf, die Teilnehmer aus den anderen Ländern kennenzulernen. Ich will etwas lernen und Freundschaften knüpfen.“ Und mit einer guten Platzierung wieder nach Hause kommen.

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Zwölf junge Steirerinnen und Steirer treten im September die lange Reise nach Shanghai an, um ihr Land dort zu repräsentieren – das macht die Steiermark zu jenem Bundesland, das zahlenmäßig am stärksten vertreten ist.

Julia Kaufmann aus Hart bei Graz will im Bereich Mode-Technologie auf Medaillenjagd gehen, während Jonas Leitner aus Hönigsberg Österreich im Beruf Stuckateur und Trockenausbau gar zum WM-Titel führen könnte. In den Hightech-Berufen ist die Steiermark gleich doppelt vertreten: Konstantin Hauser aus Graz und Marwin Kremser aus Seiersberg-Pirka treten im Teambewerb Autonomous Mobile Robotics an. In Robot Systems Integration bündeln Kristijan Hrdzic aus Graz und Gabriel Aldrian aus Eibiswald mit ihren Arbeitgebern Magna Steyr bzw. Knapp die Kompetenzen zweier Leitbetriebe.

Mit zwölf Teilnehmern, vom Stuckateur bis hin zur Einzelhandelskauffrau, ist die Steiermark ...
Mit zwölf Teilnehmern, vom Stuckateur bis hin zur Einzelhandelskauffrau, ist die Steiermark stark vertreten.(Bild: Florian Wieser)

Grafik-Designer Paul Bürki aus Fürstenfeld wird sein Können ebenso beweisen wie Speditionslogistiker Paul Zadravec aus Leitring. Anna Tritscher aus Schladming zählt zu den erfolgreichsten Nachwuchskräften ihres Berufs und tritt in „Retail Sales“, also im Einzelhandel, an. Mechatroniker David Seidl aus Mariahof und Paul Wohlesser aus Neumarkt vertreten die Steiermark, obwohl sie in Kärnten arbeiten.

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