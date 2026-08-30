Mit Brot und Plunder bis ins ferne Shanghai

„Ich will etwas lernen und Freundschaften knüpfen“

Jennifer Luegers Eltern sowie ihre Schwester und deren Mann nehmen sogar die weite Anreise nach China in Kauf, um ihr beim Backen zuzusehen. Für die junge Steirerin ist es erst der zweite Flug im Leben. „Ich freue mich auf die ganze Reise und darauf, die Teilnehmer aus den anderen Ländern kennenzulernen. Ich will etwas lernen und Freundschaften knüpfen.“ Und mit einer guten Platzierung wieder nach Hause kommen.