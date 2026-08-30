Klassenwechsel für Kind: Jetzt spitzt sich Lage zu

Umzug als letzter Ausweg?

Jetzt drängt die Zeit. Das neue Schuljahr steht vor der Tür. Die Bildungsdirektion will am Beginn des Semesters mit der Familie mögliche weitere Maßnahmen vereinbaren, „um die bestmöglichen Rahmenbedingungen für die weitere schulische Entwicklung des Kindes zu schaffen und gleichzeitig ein förderliches Lernumfeld für alle Schülerinnen und Schüler sicherzustellen“. Die Mutter des betroffenen Buben sieht keine Zukunft in der Klasse und erwägt sogar einen Umzug in einen anderen Ort.