Rot und Flaschenwurf: „Sieht sehr schlecht aus!“

Tränen in der Kabine

BVB-Trainer Niko Kovac gab nach Schlusspfiff einen Einblick in die Gefühlswelt des 18-Jährigen: „Jetzt kam ich gerade in die Kabine nach dem Schlusspfiff, der Junge saß da - weinend. Also man kann sich vorstellen, wie der Junge sich gefühlt hat. Erste Rote Karte hier als Bundesliga-Profi, dann in diesem Stadion. Er hat der Mannschaft sicherlich keinen Gefallen getan.“