Rot und Flaschenwurf: „Sieht sehr schlecht aus!“

Das wird bei den Fans von Borussia Dortmund nicht gut ankommen: Samuele Inacio hat nach seiner Roten Karte im Spiel gegen den Hamburger SV (2:0) beim Gang in den Spielertunnel eine Wasserflasche gegen das große BVB-Wappen geschmissen.
„Es sieht sehr schlecht aus“, echauffierte sich Experte Lothar Matthäus beim TV-Sender Sky.
Rote Karte kurz nach Einwechslung
Inacio hatte nur drei Minuten nach seiner Einwechslung die Rote Karte wegen groben Foulspiels gegen Hamburgs Albert Gronbaek gesehen (77.). „Das ist ein junger Spieler, der ist sehr motiviert. Das ist brutal ärgerlich für den Jungen. Er hat enorme Qualitäten. So eine Rote Karte zu bekommen, ist maximal bitter“, sagte BVB-Kollege Waldemar Anton.
Tränen in der Kabine
BVB-Trainer Niko Kovac gab nach Schlusspfiff einen Einblick in die Gefühlswelt des 18-Jährigen: „Jetzt kam ich gerade in die Kabine nach dem Schlusspfiff, der Junge saß da - weinend. Also man kann sich vorstellen, wie der Junge sich gefühlt hat. Erste Rote Karte hier als Bundesliga-Profi, dann in diesem Stadion. Er hat der Mannschaft sicherlich keinen Gefallen getan.“
Das Leben gehe aber weiter, betonte Kovac. „Das macht man ja nicht mit Absicht. Und letzten Endes muss er daraus lernen.“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.