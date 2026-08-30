Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nur 3 Minuten am Feld

Rot und Flaschenwurf: „Sieht sehr schlecht aus!“

Deutsche Bundesliga
30.08.2026 10:03
Samuele Inacio sah die Rote Karte und warf danach eine Flasche auf das BVB-Logo.
Samuele Inacio sah die Rote Karte und warf danach eine Flasche auf das BVB-Logo.(Bild: Krone-Collage/GEPA, Screenshot Sky)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Das wird bei den Fans von Borussia Dortmund nicht gut ankommen: Samuele Inacio hat nach seiner Roten Karte im Spiel gegen den Hamburger SV (2:0) beim Gang in den Spielertunnel eine Wasserflasche gegen das große BVB-Wappen geschmissen. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Es sieht sehr schlecht aus“, echauffierte sich Experte Lothar Matthäus beim TV-Sender Sky.

Lothar Matthäus
Lothar Matthäus(Bild: Mario Urbantschitsch)

Rote Karte kurz nach Einwechslung 
Inacio hatte nur drei Minuten nach seiner Einwechslung die Rote Karte wegen groben Foulspiels gegen Hamburgs Albert Gronbaek gesehen (77.). „Das ist ein junger Spieler, der ist sehr motiviert. Das ist brutal ärgerlich für den Jungen. Er hat enorme Qualitäten. So eine Rote Karte zu bekommen, ist maximal bitter“, sagte BVB-Kollege Waldemar Anton.

Tränen in der Kabine
BVB-Trainer Niko Kovac gab nach Schlusspfiff einen Einblick in die Gefühlswelt des 18-Jährigen: „Jetzt kam ich gerade in die Kabine nach dem Schlusspfiff, der Junge saß da - weinend. Also man kann sich vorstellen, wie der Junge sich gefühlt hat. Erste Rote Karte hier als Bundesliga-Profi, dann in diesem Stadion. Er hat der Mannschaft sicherlich keinen Gefallen getan.“

Lesen Sie auch:
2:0-Sieg teuer bezahlt
„Wirklich sehr traurig“: Große Sorgen bei Dortmund
30.08.2026
Deutsche Bundesliga
Borussia Dortmund startet mit Pflichtsieg
29.08.2026

Das Leben gehe aber weiter, betonte Kovac. „Das macht man ja nicht mit Absicht. Und letzten Endes muss er daraus lernen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Deutsche Bundesliga
30.08.2026 10:03
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Leichen von Benedikt (24) und Fiona (19) geortet
249.924 mal gelesen
Krone Plus Logo
Mit Ölsperren werden austretendes Kerosin und Öl aufgefangen.
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
152.844 mal gelesen
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Österreich
Führerschein: Das ändert sich ab dem 1. September
113.481 mal gelesen
Änderungen kommen auf die Führerscheinbesitzer zu. 
Katia Wagner
„Eine Schande!“ Kanzler Stocker geht auf Kickl los
1326 mal kommentiert
Bundeskanzler und ÖVP-Chef Christian Stocker in „Was jetzt? Das ,Krone‘-Sommergespräch“.
Innenpolitik
Kopftuchverbot: Gegner laden zu Boykott-Seminaren
1317 mal kommentiert
Den Schulen steht ein heißer Herbst bevor.
Tirol
Bergführer attackierte Alpinist, jetzt droht Haft
1042 mal kommentiert
Am Großglockner spielten sich in 3000 Meter Höhe irre Szenen ab. (Symbolbild)
Mehr Deutsche Bundesliga
Nur 3 Minuten am Feld
Rot und Flaschenwurf: „Sieht sehr schlecht aus!“
Fragen ausgewichen
Zoff mit Adi Hütter? Nun droht Aus in Frankfurt
Das gab’s noch nie
Sensation! Neuling schreibt Bundesliga-Geschichte
2:0-Sieg teuer bezahlt
„Wirklich sehr traurig“: Große Sorgen bei Dortmund
Hier im Liveticker
Augsburg gegen Schalke ab 17.30 Uhr LIVE

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf