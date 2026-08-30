Sturzdrama: Pogacar meldet sich aus dem Spital

Radsport-Superstar Tadej Pogacar hat sich am Tag nach seinem folgenschweren Sturz bei der Vuelta a Espana mit einem Instagram-Beitrag aus einem Spital in Barcelona gemeldet.
Der Slowene postete am Sonntag ein Foto von sich aus dem Krankenbett, unterlegt mit dem Song „Stayin‘ Alive“ von den Bee Gees.
Auf dem Bild ist der Weltmeister mit einer Halskrause und Wundpflastern an der Stirn und der Hand zu sehen.
Schwere Verletzungen nach Sturz
Der überlegen führende Pogacar hatte sich am Samstag auf der achten Etappe der Spanien-Rundfahrt bei einem Crash einen verschobenen Bruch des linken Schlüsselbeins, einen stabilen Bruch des siebenten Halswirbels und eine Gehirnerschütterung zugezogen.
Operation verschoben
Wegen Letzterer wurde die nötige Operation des Schlüsselbeins vorerst verschoben. Der Tour-de-France-Sieger war laut Medienberichten am Samstagabend von einem Krankenhaus in der Nähe von Valencia mit einem Ambulanzfahrzeug nach Barcelona verlegt worden, wo der Eingriff an der Schulter erfolgen soll.
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