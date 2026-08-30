Sturzdrama: Pogacar meldet sich aus dem Spital

Operation verschoben

Wegen Letzterer wurde die nötige Operation des Schlüsselbeins vorerst verschoben. Der Tour-de-France-Sieger war laut Medienberichten am Samstagabend von einem Krankenhaus in der Nähe von Valencia mit einem Ambulanzfahrzeug nach Barcelona verlegt worden, wo der Eingriff an der Schulter erfolgen soll.