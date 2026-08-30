Vermisste Tirolerin: Spur führt in Nachbarbezirk

Weiter Bangen um eine 64-jährige Einheimische, die seit Mittwoch in Großvolderberg (Tiroler Bezirk Innsbruck-Land) vermisst wird. Eine groß angelegte Suchaktion war damals im Gange. Bei der Polizei gingen erste Hinweise ein.
Die seit Mittwoch vermisste 64-jährige Einheimische (Korrektur der Polizei) aus Großvolderberg dürfte ihr Wohnhaus gegen 6.30 Uhr verlassen haben. Wohin sie ging, ist derzeit noch nicht klar. Seitdem gibt es – wie berichtet – keine Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort. Auch ein Unfall konnte damals von der Polizei nicht ausgeschlossen werden.
Eine groß angelegte Suchaktion war damals im Gange. Am Samstag gingen bei der Polizei nun mehrere Meldungen ein, dass die Abgängige möglicherweise im Nachbarbezirk Imst, genauer gesagt im Bereich Roppen oder Karres gesehen worden sei. Die Frau habe jedenfalls einen Rucksack bei sich gehabt und hätte einen hinkenden Gang gehabt.
„Ob es sich tatsächlich um die Abgängige handelt ist bislang nicht gesichert. Eine Suche mit zahlreichen Einsatzkräften in diesem Bereich verlief negativ“, erklärt die Polizei. Die Personenbeschreibung der Polizei: Die Frau ist etwa 172 Zentimeter groß und hat eine feste Statur. Die hat braune Haare.
Zweckdienliche Hinweise können weiterhin bei der Polizeiinspektion Wattens eingebracht werden unter Tel.: 059133/7128
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