Vermisste Tirolerin: Spur führt in Nachbarbezirk

Die seit Mittwoch vermisste 64-jährige Einheimische (Korrektur der Polizei) aus Großvolderberg dürfte ihr Wohnhaus gegen 6.30 Uhr verlassen haben. Wohin sie ging, ist derzeit noch nicht klar. Seitdem gibt es – wie berichtet – keine Hinweise auf ihren aktuellen Aufenthaltsort. Auch ein Unfall konnte damals von der Polizei nicht ausgeschlossen werden.