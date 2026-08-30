ÖFB-Kicker will weg – jetzt steht Wechsel bevor

Die Unzufriedenheit bei Kevin Danso wächst! Wie Tottenham-Trainer Roberto De Zerbi enthüllt, hat der ÖFB-Kicker um die Freigabe gebeten. Auch zwei Teamkollegen wollen weg.
Roberto De Zerbi bestätigte am Samstag, dass Richarlison, Pape Sarr und Kevin Danso darum gebeten haben, die „Spurs“ zu verlassen. „Richarlison hat es bereits oft gesagt. Danso kam vor zwei Tagen zu mir und sagte, er wolle gehen. Sarr ebenfalls“, wird der Tottenham-Coach von „Daily Mirror“-Reporter Alasdair Gold zitiert.
Tor im Ligacup
Am Mittwoch hatte Danso beim 5:1-Sieg im englischen Ligacup gegen Charlton Athletic bei seinem Kurzeinsatz noch einen Treffer erzielt.
Beim 0:2 am Samstagabend in der Premier League gegen Newcastle stand der Innenverteidiger, der schon am ersten Spieltag nicht zum Zug gekommen war, nicht im Kader.
Zwei neue Konkurrenten
Nach den Verpflichtungen von Marcos Senesi und Jan Paul van Hecke ist Danso, der vor einem Jahr für 25 Millionen Euro von Lens zu Tottenham gewechselt war, in der internen Rangordnung weiter nach hinten gerutscht. Jetzt bahnt sich ein Abschied des 27-Jährigen aus London an ...
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