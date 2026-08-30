ÖFB-Kicker will weg – jetzt steht Wechsel bevor

Zwei neue Konkurrenten

Nach den Verpflichtungen von Marcos Senesi und Jan Paul van Hecke ist Danso, der vor einem Jahr für 25 Millionen Euro von Lens zu Tottenham gewechselt war, in der internen Rangordnung weiter nach hinten gerutscht. Jetzt bahnt sich ein Abschied des 27-Jährigen aus London an ...