„Sie war gleich einverstanden“

Vor rund einem Jahr soll er sich an einem damals erst 14-jährigen Mädchen vergangen haben, das er wenige Stunden davor kennengelernt hat. Auf einem Friedhofs-WC. Gegen ihren Willen. Sie hat ihn tags darauf wegen Vergewaltigung angezeigt. Der Anwalt sagt: „Es gab einvernehmlichen Geschlechtsverkehr.“ Sein Mandant nickt zustimmend. „Wir haben uns vorher richtig geküsst. Mich hat es überrascht, dass sie gleich einverstanden war. Ich dachte, vielleicht hat sie eine Krankheit, die sie mir geben will.“ Und überhaupt: „Es war alles okay. Sie hätte ja schreien können!“