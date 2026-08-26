79 statt 29 Euro: Uni-Professor tappt in Taxifalle

Die Probleme und Missstände am Taxistand beim Hauptbahnhof sind seit Jahren bekannt. Immer wieder berichten Fahrgäste von fragwürdigen Praktiken, überhöhten Preisen und Taxilenkern, die sich nicht an die geltenden Regeln halten. Jetzt häufen sich die Beschwerden wieder einmal und sorgen zunehmend für den Eindruck einer „Taximafia“ rund um den wichtigsten Bahnhof der Bundeshauptstadt.