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Am Wiener Hauptbahnhof

79 statt 29 Euro: Uni-Professor tappt in Taxifalle

Wien
26.08.2026 17:00
Es ist ein altbekanntes Problem: Die Beschwerden von Fahrgästen über Taxilenker rund um Wiens ...
Es ist ein altbekanntes Problem: Die Beschwerden von Fahrgästen über Taxilenker rund um Wiens größten Bahnhof häufen sich. Auch Uni-Professor Gerhard Mangott wurde jetzt abgezockt.(Bild: Krone KREATIV/Martin Jöchl, Christof Birbaumer)
Porträt von Christoph Engelmaier
Von Christoph Engelmaier

Stark überhöhte Preise, abgelehnte Fahrten und aggressive Fahrer: Die Taxi-Praktiken rund um Wiens Hauptbahnhof werden immer schlimmer. Nun erwischte es auch Russland-Experte Gerhard Mangott. Doch jetzt könnte sich dort endlich etwas ändern ...

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Die Probleme und Missstände am Taxistand beim Hauptbahnhof sind seit Jahren bekannt. Immer wieder berichten Fahrgäste von fragwürdigen Praktiken, überhöhten Preisen und Taxilenkern, die sich nicht an die geltenden Regeln halten. Jetzt häufen sich die Beschwerden wieder einmal und sorgen zunehmend für den Eindruck einer „Taximafia“ rund um den wichtigsten Bahnhof der Bundeshauptstadt.

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