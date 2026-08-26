79 statt 29 Euro: Uni-Professor tappt in Taxifalle

Stark überhöhte Preise, abgelehnte Fahrten und aggressive Fahrer: Die Taxi-Praktiken rund um Wiens Hauptbahnhof werden immer schlimmer. Nun erwischte es auch Russland-Experte Gerhard Mangott. Doch jetzt könnte sich dort endlich etwas ändern ...
Die Probleme und Missstände am Taxistand beim Hauptbahnhof sind seit Jahren bekannt. Immer wieder berichten Fahrgäste von fragwürdigen Praktiken, überhöhten Preisen und Taxilenkern, die sich nicht an die geltenden Regeln halten. Jetzt häufen sich die Beschwerden wieder einmal und sorgen zunehmend für den Eindruck einer „Taximafia“ rund um den wichtigsten Bahnhof der Bundeshauptstadt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.