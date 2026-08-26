Dürre: Bauernverbände sehen „Alarmstufe Rot“

„Ist kein Bauerngeld“

In der Diskussion, inwieweit sich die Landwirte das Dürre-Paket selbst bezahlen, hat sich heute abermals die Landwirtschaftskammer zu Wort gemeldet. „Nein, das tun sie nicht, es handelt sich ganz klar um Bundes- und nicht um Bauerngelder“, betonte Kammer-Präsident Josef Moosbrugger. Die bäuerlichen Beiträge zur Sozialversicherung reichen demnach nicht aus, um eine ausgeglichene SV-Gebarung zu erreichen. Daher waren schon immer Bundeszuschüsse notwendig. Nicht verwendete Gelder werden einer Rücklage zugeführt. Diese Mittel dürfen nicht zur Senkung der Eigenbeiträge der Landwirtinnen und Landwirte verwendet werden, erklärte Moosbrugger am Mittwoch in einer Aussendung.