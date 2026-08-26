Für„Sonnenspeicher“ soll ein Naturdenkmal weichen

Frizberg und Ecker-Eckhofen zeigen sich im Gespräch mit der „Krone“ zuversichtlich, dass es zu keiner Verzögerung kommt – die Inbetriebnahme ist für 2029 oder 2030 vorgesehen. Sie argumentieren in ihrem Antrag vor allem mit dem hohen öffentlichen Interesse am Projekt, das die Fernwärmeversorgung sichern und viel CO2 einsparen würde. Die Fossilien wollen sie ohnehin schützen: Die betroffene Fläche würde abgedeckt werden, einige Stücke sollen zudem im Römersteinbruch Aflenz (Wagna) bei idealen klimatischen Bedingungen gelagert werden. Auch eine Ausstellung im ehemaligen Brecherhaus neben dem Steinbruch sei angedacht.