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Reus und Scarlett zum dritten Mal Eltern geworden

Fußball International
26.08.2026 16:47
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Fußballstar Marco Reus und Scarlett Gartmann-Reus haben ihr drittes gemeinsames Kind bekommen. Das gab das Paar am Mittwochmorgen auf Instagram bekannt. 

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„Treffe die neueste Liebe unseres Lebens“, schreibt Scarlett neben eine Foto-Serie des jüngsten Nachwuchses in der Familie Reus. Zu sehen bekommen ihre Follower private Bilder vom Alltag mit aus dem Leben in Los Angeles, wo der ehemalige Dortmunder mittlerweile kickt.

Der 37-jährige Deutsche spielt seit zwei Jahren für Los Angeles Galaxy und wurde in seiner ersten Spielzeit gleich US-Meister. Reus und Gartmann sind seit 2015 ein Paar, ehe 2019 auch geheiratet wurde. Marco und Scarlett haben bereits zwei Töchter.

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