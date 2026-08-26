Klingbeil will Zuckersteuer doch enger fassen

Bis zu 3,97 Milliarden Euro Einnahmen möglich

Der nun bekannt gewordene Arbeitsstand sei weder politisch geeint noch in der schwarz-roten Koalition beschlossen, stellte Klingbeil klar. Die Debatten seien aber sinnvoll und notwendig. Das Landwirtschaftsministerium hielt in einem Schreiben fest, dass die Einnahmen durch eine Steuer allein bei Erfrischungsgetränken ungefähr zwei Milliarden Euro pro Jahr betragen würden. Laut „Bild“ taxieren der Deutsche Brauer-Bund, der Verband Deutscher Mineralbrunnen und die Wirtschaftsvereinigung Alkoholfreie Getränke die jährlichen Mehreinnahmen durch die Steuer sowie die zusätzliche Mehrwertsteuer auf insgesamt 3,97 Milliarden Euro.