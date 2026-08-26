„Magische Nacht“ – kommt jetzt Sasa Kalajdzic?

Es war wahrlich eine magische Nacht gestern in Linz! Der LASK schafft mit einem 5:1-Sieg über Celtic Glasgow erstmals den Sprung in die Champions-League-Ligaphase und Didi Kühbauer glänzt im Anzug. Grund genug für uns, uns mit einer Special-Edition des sportkrone-Inside-Podcasts zu Wort zu melden. Aber auch die Europacup-Auftritte von Rapid, Salzburg und der Austria sind ein Thema.