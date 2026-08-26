Was würden Sie Grünen-Chefin Gewessler fragen?

Seit 2025 steht die frühere Ministerin als Parteichefin und Klubobfrau an der Spitze der Grünen. Vom weiteren Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Energieversorgung über den Naturschutz bis hin zur Rolle der Partei im Parlament gibt es reichlich Stoff für die politische Debatte. Im anstehenden Gespräch stellt sie sich nun den Fragen der „Krone“ – und Ihren.