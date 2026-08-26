Was würden Sie Grünen-Chefin Gewessler fragen?

Vom Klimaticket und dem EU-Renaturierungsgesetz bis hin zu ihrer neuen Rolle als Bundessprecherin der Grünen: Leonore Gewessler prägt die österreichische Politik seit Jahren maßgeblich mit. Am 1.9. ist das Interview mit ihr auf KroneTV zu sehen. Welche Fragen würden Sie Leonore Gewessler gerne stellen?
Seit 2025 steht die frühere Ministerin als Parteichefin und Klubobfrau an der Spitze der Grünen. Vom weiteren Ausbau des öffentlichen Verkehrs und der Energieversorgung über den Naturschutz bis hin zur Rolle der Partei im Parlament gibt es reichlich Stoff für die politische Debatte. Im anstehenden Gespräch stellt sie sich nun den Fragen der „Krone“ – und Ihren.
Welche Themen liegen Ihnen besonders am Herzen? Wo sehen Sie die wichtigsten Aufgaben für die Grünen in den kommenden Jahren? Wir sind gespannt auf Ihre Fragen an Leonore Gewessler!
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