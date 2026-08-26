LASK-Wunder: Ganzes Land ist im Fußball-Fieber

„Am Montag habe ich gesehen, dass unser Pub auf einer schottischen Fanseite auf Social Media gelandet ist. Da haben wir gewusst, dass wir sehr viele Menschen erwarten können.“ Und der Andrang zahlte sich aus: „Wir haben einen absoluten Rekordumsatz gemacht“, sagt Bates. Nach dem Spiel kamen auch viele LASK-Fans ins Pub und feierten. „Um 2 Uhr haben wir nach über 16 Stunden dann zugesperrt“, so Bates.