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LASK-Wunder: Ganzes Land ist im Fußball-Fieber

Oberösterreich
26.08.2026 17:10
Auch am Tag danach war der Andrang im Fanshop groß. Besonders gefragt: das Trikot von ...
Auch am Tag danach war der Andrang im Fanshop groß. Besonders gefragt: das Trikot von Doppeltorschütze Adeniran.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Anna Jaschek
Von Anna Jaschek

Nach dem unglaublichen 5:1 gegen Celtic Glasgow ist die Euphorie nicht nur unter den Anhängern der Linzer riesig. Im LASK-Fanshop herrschte beim „OÖ-Krone“-Besuch Hochbetrieb. Auch das Chelsea Pub schrieb am gestrigen Spieltag Rekordzahlen.

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„Gänsehaut. So etwas muss man erlebt haben“, sagt LASK-Fan Walter Radinger am Tag nach dem 5:1 gegen Celtic Glasgow. Dass die Linzer mit einem Gesamtscore von 5:4 einen zwischenzeitlichen 0:4-Rückstand noch drehen, damit rechneten wohl die wenigsten. Umso größer war die Freude nach dem Schlusspfiff – und die hält weiter an.

Zitat Icon

„Ich war gestern im Stadion und das Spiel war unglaublich – bis zum Schluss haben wir gezittert. Die Überraschung war schließlich größer als die Hoffnung.“

Simone Harrer-Mitterhauser (Linz)

Bild: Markus Wenzel

Das merkte auch Verkäufer Matthias Steidle im LASK-Fanshop. „Der Ansturm war am Spieltag enorm und einen Tag später auch“, erzählt er beim „Krone“-Besuch. „Die Leute fragen schon nach Champions-League-Karten, obwohl es noch gar keine Auslosung gab.“ Sogar ein Austria-Wien-Fan konnte jubeln – der Mann aus St. Valentin (NÖ) schrieb der „Krone“: „Ich bin bei Gott kein Schwarz-Weißer, aber dieser LASK mit Trainer Kühbauer macht Lust auf mehr.“

Celtic-Fans waren überrascht:
Beeindruckt von der Leistung der Linzer waren auch mitgereiste Schotten. „Der LASK hat sehr gut gespielt“, sagten Joe Quinn und Sean McManus aus Glasgow. Die Enttäuschung über Celtic war dennoch groß: „Wenn du 4:0 führst, darfst du nicht mehr verlieren.“ Auch mit der Leistung ihres Torhüters waren sie nicht zufrieden.

Zitat Icon

„Ich muss fast wieder zum Weinen beginnen, wenn ich an das Spiel gestern denke. Celtic war leider sehr schlecht. LASK hingegen hat uns überrascht.“

Joe Quinn (Glasgow)

Bild: Markus Wenzel

Wie viele Celtic-Fans nach Linz gekommen waren, bekam auch der Chef vom Chelsea Pub Kieran Bates zu spüren. Mehr als 300 Menschen waren an dem Tag im und vor dem Pub.

„Am Montag habe ich gesehen, dass unser Pub auf einer schottischen Fanseite auf Social Media gelandet ist. Da haben wir gewusst, dass wir sehr viele Menschen erwarten können.“ Und der Andrang zahlte sich aus: „Wir haben einen absoluten Rekordumsatz gemacht“, sagt Bates. Nach dem Spiel kamen auch viele LASK-Fans ins Pub und feierten. „Um 2 Uhr haben wir nach über 16 Stunden dann zugesperrt“, so Bates.

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