„Allahu Akbar“-Rufer schwänzte den Prozess

Es war der 27. November 2025 auf dem Bahnsteig 6 im Salzburger Hauptbahnhof. Eine Menschenmenge hörte die Schreie des Deutschen: „Allahu Akbar! Ich habe eine Bombe!“ Dabei wedelte er mit einer Tasche, sagte auch noch: „Ihr werdet alle frei sein!“ Eine Augenzeugin machte ein Foto und rief die Polizei. Eine Bombe hatte der Mann nicht bei sich.