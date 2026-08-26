Lindsey Vonn: „Ich habe geweint“ – aber vor Freude

„Ich habe geweint“, verriet Lindsey Vonn ihren Followern auf Instagram und Co. Der Grund ist allerdings ein erfreulicher: Zum ersten Mal seit ihrer Verletzung ging es für die Ski-Queen auf den Radsattel ...
„Zum ersten Mal zurück auf dem Rennrad – ich habe geweint. Ich bin glücklich und dankbar“, schrieb Vonn zu einer Bilderserie, die sie in der Uniform des Rennstalls Red Bull-Bora hansgrohe und mit Hündin Lucy als Begleiterin zeigt.
Ohne Schienen und Bände Radzufahren schien für die 41-jährige US-Amerikanerin vor wenigen Monaten noch unmöglich. Bei den Olympischen Spielen im Februar hatte sich die Speed-Spezialistin bei einem Sturz in der Abfahrt schwere Verletzungen zugezogen, nach zahlreichen Operationen scheint es bei der US-Amerikanerin Schritt für Schritt wieder bergauf zu gehen – auch radelnd ...
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