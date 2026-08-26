Lindsey Vonn: „Ich habe geweint“ – aber vor Freude

Ohne Schienen und Bände Radzufahren schien für die 41-jährige US-Amerikanerin vor wenigen Monaten noch unmöglich. Bei den Olympischen Spielen im Februar hatte sich die Speed-Spezialistin bei einem Sturz in der Abfahrt schwere Verletzungen zugezogen, nach zahlreichen Operationen scheint es bei der US-Amerikanerin Schritt für Schritt wieder bergauf zu gehen – auch radelnd ...