Dolly Parton: „Menschen lieben, so wie sie sind“

Es gibt nicht mehr viel, auf das sich das gespaltene Amerika einigen kann – doch Dolly Parton gelang dieses Wunder. Wie eine unantastbare Ikone stand sie über allem und für jeden. „Ich bin immer nur ich selbst, ein gläubiger Mensch, der versucht, die Liebe über alles andere zu stellen. Und das wäre ich nicht, wenn ich über andere richten würde. Das ist Gottes Aufgabe, nicht meine. Ich versuche die Menschen so zu lieben und zu akzeptieren, wie sie sind“, meinte sie einmal in einem Interview mit der „Welt“.