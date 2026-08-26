Helfort mit Kantersieg – Sahanek trifft dreifach!

Was für ein Saisonstart für Helfort in der Wiener Stadtliga! Die Coric-Elf lässt Simmering keine Chance und schickt die Had-Kicker mit einer 7:0-Packung auf die Heimreise. Red Star Penzing feiert einen 3:2-Heimsieg über 1980 Wien. Die Highlights der Runde gibt es im Video.