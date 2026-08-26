Mann blieb mit Laster auf schmaler Brücke stecken

Der Rumäne verständigte daraufhin seine Speditionsfirma, die die Gemeinde Brandenberg über den Vorfall informierte. „Aufgrund der komplizierten Bergung und der einbrechenden Dunkelheit mussten die Arbeiten unterbrochen werden und wurden am Vormittag des 26. August 2026 wieder aufgenommen“ heißt es seitens der Polizei. Die „Gang“ wurde vorübergehend für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.