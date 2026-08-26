Mann blieb mit Laster auf schmaler Brücke stecken

Kurioser Zwischenfall am Dienstagnachmittag im Gemeindegebiet von Brandenberg (Tiroler Bezirk Kufstein)! Der Lenker (40) eines Lasters blieb mit seinem Gefährt auf einer schmalen Brücke auf einer immer schmaler werdenden Straße stecken. Der Grund: Er vertraute seinem Navi blind.
Gegen 15 Uhr war ein 40-jähriger Rumäne mit einem Lastwagenzug auf der sogenannten „Gang“ in Brandenberg in Richtung Steinberg am Rofan unterwegs. Bei der „Gang“ handelt es sich um einen schmalen, anspruchsvollen Forstweg, der die beiden Gemeinden miteinander verbindet.
Laut seinen Angaben habe ihn seine Navigationsapp über diesen Weg zur Entladestelle nach Achenkirch geleitet. Im Bereich einer schmalen Brücke blieb der Anhänger am Geländer hängen.
Aufgrund der komplizierten Bergung und der einbrechenden Dunkelheit mussten die Arbeiten unterbrochen werde.
Die Polizei
Der Mann koppelte den Anhänger ab und setzte seine Fahrt ohne diesen fort. Während der weiteren Fahrt wurde der Treibstofftank des Lkw beschädigt – rund 200 Liter Diesel liefen aus.
Der Rumäne verständigte daraufhin seine Speditionsfirma, die die Gemeinde Brandenberg über den Vorfall informierte. „Aufgrund der komplizierten Bergung und der einbrechenden Dunkelheit mussten die Arbeiten unterbrochen werden und wurden am Vormittag des 26. August 2026 wieder aufgenommen“ heißt es seitens der Polizei. Die „Gang“ wurde vorübergehend für den gesamten Fahrzeugverkehr gesperrt.
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