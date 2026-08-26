„Dawson‘s Creek“-Star Busy Philipps: Gehirntumor!

Als sie die Diagnose ihren Kindern Birdie (18) und Cricket (13) mitgeteilt habe, seien diese sehr bestürzt gewesen. Vor allem ihrer älteren Tochter habe sie die Angst nehmen müssen, so Philipps. „Birdie, du bist einfach nicht in dem Film, in dem deine Mutter in deinem letzten Highschooljahr stirbt. Das ist einfach nicht der Film, in dem du bist. Ich verspreche es dir“, habe sie ihr versichert. Cricket wollte vor allem wissen, ob ihre Mutter wieder gesund werden würde. „Mir wird es auf jeden Fall gut gehen“, habe sie ihr versprochen, so Philipps.