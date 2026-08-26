Trump will Grenzsee zu Kanada „amerikanisieren“

US-Präsident Donald Trump benennt in seiner zweiten Amtszeit gerne Dinge um, um sich selbst oder „America“ ins Rampenlicht zu rücken. Nun ist der Lake Ontario zur Grenze zu Kanada in sein Visier geraten: Der See soll künftig nicht wie die Provinz des nördlichen Nachbarn heißen, sondern „Lake America“. Grund dafür ist der Zollstreit.