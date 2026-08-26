Trump will Grenzsee zu Kanada „amerikanisieren“

US-Präsident Donald Trump benennt in seiner zweiten Amtszeit gerne Dinge um, um sich selbst oder „America“ ins Rampenlicht zu rücken. Nun ist der Lake Ontario zur Grenze zu Kanada in sein Visier geraten: Der See soll künftig nicht wie die Provinz des nördlichen Nachbarn heißen, sondern „Lake America“. Grund dafür ist der Zollstreit.
Das Kennedy Center und der Golf von Mexiko haben eines gemeinsam: Trump hat hier umstrittene Umbenennungen durchgeführt. Nun hat er ein neues Objekt gefunden, dass – geht es nach Trumps willen – künftig anders heißen soll.
Anlass ist der angespannte Handelskonflikt mit Kanada. „Die Vereinigten Staaten erwägen ernsthaft, den Lake Ontario in ,Lake America‘ umzubenennen, da wir nicht mehr damit rechnen, nennenswerte Geschäfte mit Ontario zu tätigen“, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.
Trump darf Ontarios Premierminister den „Arsch küssen“
Der Premierminister der kanadischen Provinz Ontario, Doug Ford, hatte am Vortag vor dem Hintergrund neuer US-Strafzölle gegen Trump ausgeholt und etwa gesagt, der US-amerikanische Präsident „kann meinen Arsch küssen“. Ford brachte zudem Einschränkungen bei der Stromversorgung der USA aus Kanada und dem Zugang zu kritischen Rohstoffen ins Spiel.
Ontario eng mit den USA verflochten
Ontario ist Kanadas bevölkerungsreichste Provinz und wirtschaftlich eng mit den USA verflochten. Zu den wichtigsten Exportgütern in die USA gehören Autos und Autoteile sowie Metall- und Mineralprodukte. Die Provinz liefert zudem Strom in die US-Bundesstaaten New York, Michigan und Minnesota.
Seit dem Scheitern der Handelsgespräche zwischen Washington und Ottawa Ende vergangener Woche hat sich der Streit zwischen den Nachbarländern deutlich verschärft. Die USA verhängten am Wochenende Zölle von 50 Prozent auf kanadische Waren im Wert von rund 20 Milliarden US-Dollar. Kanadas Premierminister Mark Carney kündigte daraufhin Gegenzölle an. Trump wiederum reagierte mit einer Drohung, zum Jahreswechsel die Zölle auf kanadische Autos, Autoteile und Stahl auf 50 Prozent anzuheben.
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