Steuergeld für „Muslim Women“

Was die österreichischen Steuerzahler so alles finanzieren müssen, man glaubt es kaum. Da findet etwa am 17. September in Wien ein Vortrag des „Muslim Women Network Austria“ zum Thema „Muslimische Perspektiven im Berufsleben“ statt. Wobei uns eine sogenannte „Stabsstelle Diversitätsmanagement“ wissen lässt, dass dabei „interessante Expert*innen“ zu Wort kommen sollen und die Möglichkeit zu „Vernetzung und Austausch“ bestehen werde. Selbstverständlich bei Kaffee und Kuchen.
EINERSEITS klingt das ja nach durchaus unterstützenswerten Bestrebungen, die Integration muslimischer Mitbürger zu fördern.
ANDERERSEITS muss man wissen, dass das Hauptthema der Veranstaltung ein angeblicher, offenbar den Österreichern zu unterstellender „antimuslimischer Rassismus“ ist. Und dass besagte „Stabsstelle Diversitätsmanagement“ zum Babler-Ministerium gehört. Und dieses „BMWKMS“, also das Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Medien und Sport, ist Veranstalter einer Vortragsreihe zu den Themen „Diversität, Antirassismus und Antidiskriminierung“, die im Bedarfsfall auch simultan ins Englische übersetzt wird. So viel nur zur Integration.
Die Finanzierung dieser Veranstaltungen, die Mittel, die sicher für die „Muslim Women“ fließen, und die Kosten für den aufgeblähten Beamtenapparat des Ministeriums und der besagten „Stabsstelle“, all das zahlt der Steuerzahler. Aber wir haben’s ja!
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