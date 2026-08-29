Steuergeld für „Muslim Women“

Was die österreichischen Steuerzahler so alles finanzieren müssen, man glaubt es kaum. Da findet etwa am 17. September in Wien ein Vortrag des „Muslim Women Network Austria“ zum Thema „Muslimische Perspektiven im Berufsleben“ statt. Wobei uns eine sogenannte „Stabsstelle Diversitätsmanagement“ wissen lässt, dass dabei „interessante Expert*innen“ zu Wort kommen sollen und die Möglichkeit zu „Vernetzung und Austausch“ bestehen werde. Selbstverständlich bei Kaffee und Kuchen.