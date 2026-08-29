Hier darf man sonntags im Winter kein Brot kaufen

„Der Kampf gegen die ausufernde Bürokratie ist in Niederösterreich noch nicht gewonnen“, schlagen NEOS-Politiker jetzt Alarm. Das zeigen beispielsweise fragwürdige Vorschriften beim Lebensmittel- und Blumenverkauf ...
Überbordende Vorschriften und Regulierungen will die ÖVP/FPÖ-Regierung eigentlich abbauen. Schaut man ins Land, gibt es noch viel zu tun! In der Gemeinde Münchendorf dürfen beispielsweise Lebensmittel an Sonn- und Feiertagen ausschließlich von 1. April bis 30. September zwischen 6 und 12 Uhr verkauft werden. Schon im Nachbarort wird das ganz anders gehandhabt. NEOS-Obfrau Indra Collini kritisiert: „Wer also in Münchendorf wohnt, kann im Winter sonntags nicht einmal einen Laib Brot kaufen.“
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