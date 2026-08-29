Gemeinde muss Pachtdebatte nochmals behandeln

Befürchtung, dass Erhöhung der Gemeinde auch privat „Schule macht“

Während bislang oft von „massiv erhöhtem Pachtzins“ die Rede war, wurde der Ton im Initiativantrag schon rauer: Die Maßnahmen würden bis zu „denkbarem Wucher“ im Sinne des bürgerlichen Gesetzbuches reichen, heißt es da. Rechtsanwalt Alexander Klauser (Knoezl Haugeneder Netal GmbH) erläutert eine weitere Folge der Maßnahmen (zwei- bis dreifache Erhöhungen): „Es wäre in der Folge damit zu rechnen, dass sich nur wohlhabende Menschen den Betrag leisten können.“