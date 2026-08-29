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Sein Freund packt aus

Rex Gildo: Das waren letzte Momente vor seinem Tod

Society International
29.08.2026 11:15
Rex Gildo nahm sich 1999 das Leben.
Rex Gildo nahm sich 1999 das Leben.(Bild: AP/dpa)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Diesen Sommer wäre Rex Gildo 90 Jahre alt geworden. Doch der Schlagerstar nahm sich das Leben. Jetzt packt sein Lebensgefährte über die letzten Sekunden vor dessen Tod aus ...

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Mit seiner Musik begeisterte Rex Gildo Millionen, sein Song „Fiesta Mexicana“ wurde zum Superhit. Kurz vor seinem Tod trat er jedoch kaum noch in großen TV-Shows auf, sondern sang in Möbelhäusern – so auch am Tag seines Todes.

Emotionaler Ausnahmezustand nach Auftritt
Bei dem Auftritt lief wohl fast alles schief. Musik und Playback fielen aus, Rex Gildo, damals 63 Jahre alt, hatte einen Schwächeanfall. Danach war er in einem emotionalen Ausnahmezustand, wie sein letzter Freund Dave Klingeberg in seinem Buch „Die Wahrheit hinter der Lüge – Mein Weg“ schreibt. In dem Werk beschreibt er die letzten Momente vor dem Suizid des Sängers.

„Fiesta Mexicana“ wurde zum Superhit:

Sprang aus dem Fenster
Rex Gildo nahm sich das Leben, indem er in seiner Wohnung im zweiten Stock aus dem Fenster sprang. Er starb drei Tage später an seinen schweren Verletzungen. Klingeberg schreibt über den tragischen Moment: „Ich riss die Tür auf. Da saß er, im Fensterrahmen, der Blick schon woanders. Ich griff mit beiden Händen nach ihm. Ich berührte ihn. Kaum eine Sekunde. Dann war er weg. Es war zu spät.“

„Ich brach zusammen und schrie“
Gildos Lebensgefährte schreibt weiter: „Der Aufschlag kam von unten herauf, hart, dumpf, endgültig. Ein Schrei. Ein Stöhnen. Ein Jammern, das nicht aufhören wollte. Die zwei Sanitäter schauten sofort aus dem Fenster und rannten nach unten. Ich brach vor der Badewanne zusammen und schrie.“

In seinem Buch beschreibt Dave Klingeberg die Momente vor Rex Gildos Tod.
In seinem Buch beschreibt Dave Klingeberg die Momente vor Rex Gildos Tod.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/Amazon.de)

„Musste mich vor Beamten outen“
Während die Sanitäter um Rex Gildos Leben kämpften, rückte die Polizei an. Die Beamten nahmen Dave Klingeberg mit aufs Revier, wollten alles ganz genau wissen. „Das Verhör ging geraume Zeit, und ich musste mich vor den fremden Kriminalbeamten outen“, so Klingeberg in seinem Buch. „Heute ist mir das egal. Damals war es mir peinlich. Ich musste alles auspacken. Ich musste gestehen, dass wir eine Beziehung hatten. Ich musste den ganzen Vorgang erklären.“

Fans gaben Freund die Schuld an Rex‘ Tod
Rex Gildos Freund habe unter Mordverdacht gestanden, schreibt er. Dass zwei Sanitäter gesehen hatten, wie der Sänger selbst aus dem Fenster sprang, entlastete Klingeberg. Trotzdem machten ihn einige Fans des Schlagerstars für dessen Tod verantwortlich. „Nach Rex’ Tod bekam ich zwei Wäschekörbe voller Briefe. Manche schrieben mir ,Du Mörder‘ oder ,Sein Blut klebt an Deinen Händen‘“, erinnerte er sich.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.

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