Rex Gildo: Das waren letzte Momente vor seinem Tod

„Musste mich vor Beamten outen“

Während die Sanitäter um Rex Gildos Leben kämpften, rückte die Polizei an. Die Beamten nahmen Dave Klingeberg mit aufs Revier, wollten alles ganz genau wissen. „Das Verhör ging geraume Zeit, und ich musste mich vor den fremden Kriminalbeamten outen“, so Klingeberg in seinem Buch. „Heute ist mir das egal. Damals war es mir peinlich. Ich musste alles auspacken. Ich musste gestehen, dass wir eine Beziehung hatten. Ich musste den ganzen Vorgang erklären.“