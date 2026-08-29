Gelingt Überraschung? So groß sind LASK-Chancen

Nach dem 5:1-Wunder gegen Celtic Glasgow in Linz steht der LASK sensationell in der Champions League und darf sich nun mit Giganten wie Liverpool und Real Madrid messen. Die Truppe von Didi Kühbauer will in der „Königsklasse“ überraschen. So stehen die Chancen von Österreichs Meister …
In der Ligaphase der „Königsklasse“ sind 36 Vereine vertreten. Die zwölf Mannschaften mit den wenigsten Punkten scheiden aus. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in Play-offs um einen Platz im Achtelfinale. Die Top-8 ersparen sich den Auftakt der K.-o.-Phase und stehen fix in der Runde der letzten 16.
Der LASK bekommt es mit Liverpool und Real Madrid zu tun. Weitere Kontrahenten beim Champion-League-Debüt der Linzer von Trainer Dietmar Kühbauer sind FC Porto, Sporting Lissabon, Fenerbahce, Bodö/Glimt, Slovan Bratislava und AEK Athen. Ein Weiterkommen des LASK wäre angesichts der attraktiven und starken Gegner eine Sensation.
Laut der Statistik-Plattform „Football Meets Data“ haben die Linzer eine 20-prozentige-Chance auf den Einzug in die Top-24. Mit einem Linzer Sprung in die Top-8 rechnet der Daten-Computer nicht – die Chance liegt bei gerade einmal einem Prozent. Nur Sabah FK aus Aserbaidschan wird weniger zugetraut.
Die besten Karten haben Real Madrid, Bayern München und Arsenal.
Vier Prozent reichten gegen Celtic
Zur Erinnerung: Vor dem Rückspiel gegen Celtic Glasgow lag die Aufstiegschance des LASK, der das Hinspiel in Schottland mit 0:3 verloren hatte, nur noch bei vier Prozent. Doch die reichten am Ende für den sensationellen Einzug in die Champions League. Folgen nun in der Ligaphase die nächsten rot-weiß-roten Sternstunden?
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