Gelingt Überraschung? So groß sind LASK-Chancen

Vier Prozent reichten gegen Celtic

Zur Erinnerung: Vor dem Rückspiel gegen Celtic Glasgow lag die Aufstiegschance des LASK, der das Hinspiel in Schottland mit 0:3 verloren hatte, nur noch bei vier Prozent. Doch die reichten am Ende für den sensationellen Einzug in die Champions League. Folgen nun in der Ligaphase die nächsten rot-weiß-roten Sternstunden?