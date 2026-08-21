APG CEO Christiner:
Austria “Dependent” on Nuclear Power from France
Gerhard Christiner, CEO of Austrian Power Grid AG (APG), is causing a stir with a clear statement: “Austria relies primarily on nuclear power exports from France, especially at night”—an uncomfortable truth for a country so proud of its hydropower and the expansion of renewables. In an interview with the “Krone,” Christiner explains why this dependence on nuclear power remains a reality and what it will take to overcome it.
Christiner, whose company manages Austria’s power grid, cites hard numbers: While Germany imports around 5,000 megawatts (MW) at night, Austria imports between 2,000 and 3,000 MW. Italy’s figure is as high as 6,000 MW. “That’s the plain truth,” says Christiner. Yet this is not an exceptional situation. “We actually import more in the winter than in the summer,” says the APG CEO. Especially during the cold, foggy winter months, when the sun barely shines and solar power output drops, the gap widens even further. But even during the recent drought, with less hydropower available, the demand for nuclear power has risen.
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