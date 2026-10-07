Jobs, Gemüse: Kampf um Ardo-Rettung geht weiter

Auch die Agrarspitzen im weiten Land geben sich jedenfalls kämpferisch: „Der Termin brachte keinen Durchbruch. Aber er ist auch kein Schlusspunkt: Jetzt müssen die belgischen Eigentümer zeigen, ob sie bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Für das Marchfeld geht es um Arbeitsplätze, Bauernhöfe und die Zukunft heimischer Gemüseproduktion“, heißt es.