Lebkuchen-Liebe: Tanja & Philipp naschen los

Tanja kocht heute wieder mit Philipp von „Philipp bewegt“. Die beiden lieben zwar den Sommer, aber der Gusto auf köstlichen Lebkuchen ist schon vorhanden. Auch als sportlicher Mensch darf man sich manchmal etwas Süßes gönnen. Philipp hat auch wieder die eine oder andere Übung parat, um beweglich und fit zu bleiben.
Elisenlebkuchen
Zutaten für 8 Stück:
2 Eier, 80 g Zucker, 1 EL Honig, 100 g gemahlene Mandeln, 50 g gemahlene Haselnüsse, 30 g Orangeat, 20 g Zitronat, 1 TL Lebkuchengewürz, 1 TL Kakao, 1 TL Backpulver, 1 TL Zitronenabrieb, 8 Oblaten (ca. 7 cm), 100-150 g Schokolade zum Überziehen
Zubereitung:
Zuerst werden die Eier mit Zucker und Honig schaumig geschlagen. Anschließend fügt man Mandeln, Haselnüsse, Orangeat, Zitronat, Lebkuchengewürz, Kakao, Backpulver und Zitronenabrieb dazu und verrührt alles. Jetzt die Masse auf die 8 Oblaten verteilen und leicht kuppelförmig verstreichen.
Bei 160 °C – 170 Grad Ober-/Unterhitze ca. 16 Minuten backen und auskühlen lassen. Danach mit geschmolzener Schokolade bestreichen, abkühlen lassen und genießen.