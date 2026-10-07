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Rezept der Woche

Lebkuchen-Liebe: Tanja & Philipp naschen los

Rezept der Woche
07.10.2026 15:30
Porträt von krone.at
Von krone.at

Tanja kocht heute wieder mit Philipp von „Philipp bewegt“. Die beiden lieben zwar den Sommer, aber der Gusto auf köstlichen Lebkuchen ist schon vorhanden. Auch als sportlicher Mensch darf man sich manchmal etwas Süßes gönnen. Philipp hat auch wieder die eine oder andere Übung parat, um beweglich und fit zu bleiben.

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Elisenlebkuchen 
Zutaten für 8 Stück
2 Eier, 80 g Zucker, 1 EL Honig, 100 g gemahlene Mandeln, 50 g gemahlene Haselnüsse, 30 g Orangeat, 20 g Zitronat, 1 TL Lebkuchengewürz, 1 TL Kakao, 1 TL Backpulver, 1 TL Zitronenabrieb, 8 Oblaten (ca. 7 cm), 100-150 g Schokolade zum Überziehen

Süß, saftig und mit Schokolade überzogen: Die selbst gemachten Elisenlebkuchen sorgen schon ...
Süß, saftig und mit Schokolade überzogen: Die selbst gemachten Elisenlebkuchen sorgen schon jetzt für köstliche Vorfreude auf die Weihnachtszeit.(Bild: krone.tv)

Zubereitung: 
Zuerst werden die Eier mit Zucker und Honig schaumig geschlagen. Anschließend fügt man Mandeln, Haselnüsse, Orangeat, Zitronat, Lebkuchengewürz, Kakao, Backpulver und Zitronenabrieb dazu und verrührt alles. Jetzt die Masse auf die 8 Oblaten verteilen und leicht kuppelförmig verstreichen. 
Bei 160 °C – 170 Grad Ober-/Unterhitze ca. 16 Minuten backen und auskühlen lassen. Danach mit geschmolzener Schokolade bestreichen, abkühlen lassen und genießen.

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