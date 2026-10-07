Lebkuchen-Liebe: Tanja & Philipp naschen los

Tanja kocht heute wieder mit Philipp von „Philipp bewegt“. Die beiden lieben zwar den Sommer, aber der Gusto auf köstlichen Lebkuchen ist schon vorhanden. Auch als sportlicher Mensch darf man sich manchmal etwas Süßes gönnen. Philipp hat auch wieder die eine oder andere Übung parat, um beweglich und fit zu bleiben.