Werke nachgestellt

Wiesen-Magie: So wie Werner Berg sie erlebt hatte

Kärnten
25.08.2025 06:00
So wie zu Werner Bergs Zeiten (l.) unterhalten sich die Schausteller vor ihren Wohnwagen.
So wie zu Werner Bergs Zeiten (l.) unterhalten sich die Schausteller vor ihren Wohnwagen.(Bild: Werner Berg Archiv/Evelyn Hronek)

Werner Berg war ab den 30er-Jahren auf der Wiesn in Bleiburg – das rege Treiben inspirierte den Jahrhundertmaler über Jahrzehnte. Die „Krone“ hat seine Werke nachgestellt.

Der Bleiburger Wiesenmarkt – er wird seit 632 Jahren, also seit dem Spätmittelalter gelebt – begeistert Jung und Alt. Auch der berühmte Maler Werner Berg war ab den 30er-Jahren auf der Wiesn. „Meist ist er mit dem Rad vom Rutarhof gekommen“, weiß sein Enkel Harald Scheicher.

Porträt von Gerlinde Schager
Gerlinde Schager
