Klagenfurter setzt sich für Zukunft der Jugend ein

Seit Jahren im Einsatz für die Jugend

Der 20-Jährige bringt auf dem Gebiet auch schon einiges an Erfahrung mit. Immerhin engagiert sich der gebürtige Klagenfurter seit mehreren Jahren in der Jugendvertretung und setzt sich für seine Generation ein. Ein schwerer Kampf, wie der Stundet der Rechts- und Betriebswissenschaften betont, denn „junge Menschen werden oft gefragt, wie es ihnen geht, doch viel seltener, was sich konkret ändern muss. Und noch seltener dürfen sie bei diesen Entscheidungen tatsächlich mit am Tisch sitzen. Genau das möchte ich ändern.“