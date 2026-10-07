HLA-Nachtrag: Graz gegen Fivers um Tabellenführung

Vier Spiele, drei Siege, sechs Punkte! Die Ausbeute bei der HSG Graz und den Fivers aus Wien-Margareten in der HLA Meisterliga ist ident. Im Nachtragsspiel der dritten Runde könnte sich eines der beiden Teams mit einem Sieg an die Spitze der Tabelle setzen. Auf krone.tv sowie im Stream sind Sie ab 19:25 Uhr mit dabei!