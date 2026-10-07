Spanien-Kicker gibt Comeback nach über drei Jahren

Silva meldet sich mit Videobotschaft

Mit 40 will der Mittelfeldspieler aber offensichtlich doch noch einmal ein neues Abenteuer wagen. „Ich bin sehr glücklich, mich Supreme Sha Tin für dieses Erlebnis anzuschließen. Ich freue mich sehr darauf, nach Hongkong zu kommen, die Kultur, die Menschen und das Essen in Sha Tin zu genießen – und natürlich auch den Fußball in Hongkong“, verkündete er in einer Videobotschaft.