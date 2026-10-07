Spanien-Kicker gibt Comeback nach über drei Jahren

Dieses Comeback hatte wohl die wenigsten auf dem Zettel! Der ehemalige spanische Fußball-Nationalspieler David Silva kehrt nach über drei Jahren auf die Fußball-Bühne zurück und wird künftig für einen Klub in der Hongkong-Premier-League auflaufen.
Sein neuer Klub Supreme Sha Tin hat die überraschende Verpflichtung auf seinen Social-Media-Kanälen verkündet. „Yo! Absolut verrückt! Wir geben offiziell bekannt, dass der legendäre spanische Mittelfeldspieler David Silva offiziell zu Supreme Sha Tin gewechselt ist“, ist dort zu lesen.
Absolut verrückt – immerhin hatte der ehemalige Spanien-Kicker, Weltmeister 2010 und Europameister 2008 und 2012 – seine Karriere im Sommer 2023 offiziell beendet. Nach erfolgreichen Jahren bei Manchester City hatte er als vermeintlich letzte Station eine Rückkehr nach Spanien zu Real Sociedad ausgewählt.
Silva meldet sich mit Videobotschaft
Mit 40 will der Mittelfeldspieler aber offensichtlich doch noch einmal ein neues Abenteuer wagen. „Ich bin sehr glücklich, mich Supreme Sha Tin für dieses Erlebnis anzuschließen. Ich freue mich sehr darauf, nach Hongkong zu kommen, die Kultur, die Menschen und das Essen in Sha Tin zu genießen – und natürlich auch den Fußball in Hongkong“, verkündete er in einer Videobotschaft.
Bei seinem neuen Verein hat er, Berichten zufolge, einen kurzfristigen Vertrag unterschrieben und könnte bereits am 18. Oktober sein Debüt feiern. Der Aufsteiger hat nach vier Spieltagen erst drei Punkte auf dem Konto und kann Hilfe durchaus gebrauchen.
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