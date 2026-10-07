Tränen in Nachspielzeit! Drama um Fußball-Underdog

Der Begriff Underdog trifft derzeit wohl auf kaum ein Nationalteam so gut zu, wie auf jenes aus San Marino. In der FIFA-Weltrangliste ist man auf den 211 und damit letzten Platz zurückgerutscht. Und das auch noch recht deutlich hinter dem Vorletzten, dem britischen Karibik-Überseegebiet Anguilla.