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Tapfer gekämpft, aber:

Tränen in Nachspielzeit! Drama um Fußball-Underdog

Fußball International
07.10.2026 14:42
In den vergangenen Jahren konnten historische Erfolge gefeiert werden – mittlerweile ist man ...
In den vergangenen Jahren konnten historische Erfolge gefeiert werden – mittlerweile ist man aber auf den letzten Platz der FIFA-Weltrangliste zurückgekehrt.(Bild: Krone-Collage/AFP/ANDREAS SOLARO)
Porträt von David Hofer
Von David Hofer

Der erste Punkt in der neuen Nations-League-Kamapgne schien für San Marino gegen Albanien in greifbarer Nähe – doch ein Elfmeter in der Nachspielzeit stürzte den großen Underdog zurück ins Tal der Tränen. 

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Der Begriff Underdog trifft derzeit wohl auf kaum ein Nationalteam so gut zu, wie auf jenes aus San Marino. In der FIFA-Weltrangliste ist man auf den 211 und damit letzten Platz zurückgerutscht. Und das auch noch recht deutlich hinter dem Vorletzten, dem britischen Karibik-Überseegebiet Anguilla.

Dabei war der Mannschaft in den vergangenen Jahren historisches gelungen. In der Nations League konnte man im September 2024 den ersten Pflichtspielsieg überhaupt bejubeln. Das 1:0 gegen Liechtenstein wurde gefeiert wie ein WM-Titel. 

Aufstieg als Lohn
Zwei Monate später durfte in Liechtenstein auch der erste Auswärtssieg der Nationalmannschafts-Geschichte gefeiert werden. Das 3:1 war zudem mit einer zwei-Tore-Differenz der höchste bisherige Sieg. Belohnt wurden die historischen Leistungen mit dem Aufstieg in Nations-League-Gruppe C.

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Dort gab es in den vergangenen zwei Wochen das unsanfte Erwachen. Gegen Finnland (0:7), Albanien (0:3) und Belarus (0:4) gab es deutliche Klatschen. So waren am Dienstagabend auswärts in Albanien alle zunächst auch auf eine erneut deutliche Angelegenheit eingestellt. 

Nach elf Minuten landete der Ball erstmals im Tor. Kristjan Asllani brachte die Hausherren in Führung und der Weg schien geebnet – doch die Albaner verpassten es einen weiteren Treffer nachzulegen und plötzlich war der Underdog zur Stelle. 

Drama in letzter Minute
In der 66. Minute glich Lorenzo Lazzari überraschend aus. Nach dem Tor des Kickers, der ansonsten bei U.S. Pietracuta in der italienischen Regionalliga im Einsatz ist, schien plötzlich eine Sensation möglich. Beherzt stemmte sich der Underdog gegen einen weiteren Gegentreffer und sah schon die Nachspielzeit auf der Anzeigetafel.

Dann allerdings ein fataler Pfiff! Schiedsrichter Mehmet Turkmen zeigte in der zweiten Minute der Nachspielzeit auf den Punkt – Elfmeter für Albanien. Asllani verwandelte eiskalt und traf damit mitten in die Herzen der San-Marino-Kicker. Ein toller Kampf blieb unbelohnt, der erneute Abstieg in Gruppe D ist besiegelt. 

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