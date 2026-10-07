Erleichterung: ÖFB-Legionär kehrt auf Rasen zurück

Nach seiner Knieverletzung Mitte September ist ÖFB-Legionär Dejan Ljubicic zurück auf dem Rasen. Am Mittwoch hat der Schalke-Kicker erstmals wieder Laufrunden auf dem Platz gedreht.
Die Erleichterung bei Ljubicic und seinem Trainer Miron Muslic ist groß. Pünktlich zum Ende der ausgedehnten Länderspielpause konnte der WM-Teilnehmer erstmals wieder Laufrunden auf dem Rasen drehen, wie „Sky Sport Deutschland“ berichtet.
Zwar wird der Mittelfeld-Allrounder, der aufgrund einer Knieverletzung auch dem ÖFB-Team in der Nations League nicht zur Verfügung stand, auch in den kommenden Spielen der Schalker keine Option sein, allerdings soll er in Kürze wieder ins Mannschaftstraining zurückkehren.
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