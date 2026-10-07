Kärntens Sozialmärkte passen Einkommensgrenzen an

Der gemeinnützige Verein SozialMarkt Kärnten hat aufgrund der alarmierenden Zahlen reagiert und mit Oktober seine Einkommensgrenzen angehoben. „Viele Menschen müssen heute jeden Euro zweimal umdrehen. Mit der Anpassung unserer Einkommensgrenzen möchten wir sicherstellen, dass die SoMa Läden auch künftig für jene Menschen erreichbar bleiben, die unsere Unterstützung brauchen. Niemand sollte vor der Frage stehen, ob sich Lebensmittel, Miete oder Energiekosten noch ausgehen“, so SoMA-Obfrau Cornelia Hübner.