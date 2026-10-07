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„Wir sind sehr stolz“

Arsenal verlängert mit Meistertrainer Arteta

Premier League
07.10.2026 14:19
Mikel Arteta hat seinen Vertrag in London verlängert.
Mikel Arteta hat seinen Vertrag in London verlängert.(Bild: AP/Kin Cheung)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Arsenal hat seinen Meistertrainer Mikel Arteta langfristig an den Klub gebunden. Der 44-jährige Spanier hat einen neuen Vertrag bis Juni 2030 unterschrieben, gab der Premier-League-Champion am Mittwoch bekannt. Artetas bisheriger Kontrakt wäre nach Ende dieser Saison ausgelaufen. Der frühere Arsenal-Profi hatte die Londoner im Dezember 2019 übernommen. Nach drei Vizemeisterschaften unter seiner Ägide führte der Baske den Klub im Mai zum ersten Meistertitel nach 22 Jahren.

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Im Champions-League-Finale musste sich Arsenal danach im Elfmeterschießen Paris Saint-Germain geschlagen geben. Bereits in seiner ersten Saison hatte Arteta mit dem Klub aus Nordlondon den FA-Cup gewonnen. „Wir haben eine besondere Beziehung zu Mikel“, erklärten die US-amerikanischen Arsenal-Eigentümer Stan und Josh Kroenke in einer Klubmitteilung. „Wir sind sehr stolz auf alles, was wir seit seiner Rückkehr zum Verein im Jahr 2019 erreicht haben.“

Arteta selbst bezeichnete es als „großes Privileg“, weiterhin für Arsenal arbeiten zu können. Der Klub hatte dem früheren Assistenten von Pep Guardiola bei Manchester City vor nicht ganz sieben Jahren zu dessen erster Cheftrainerrolle verholfen. Seither hat der einstige Mittelfeldspieler die „Gunners“ kontinuierlich zurück an die Spitze geführt. „Wir haben Erinnerungen geschaffen, die ein ganzes Leben lang halten“, sagte Arteta. „Und das Aufregende ist, dass das erst der Anfang von dem ist, was wir zusammen erreichen können.“

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