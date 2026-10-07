Arsenal verlängert mit Meistertrainer Arteta

Arteta selbst bezeichnete es als „großes Privileg“, weiterhin für Arsenal arbeiten zu können. Der Klub hatte dem früheren Assistenten von Pep Guardiola bei Manchester City vor nicht ganz sieben Jahren zu dessen erster Cheftrainerrolle verholfen. Seither hat der einstige Mittelfeldspieler die „Gunners“ kontinuierlich zurück an die Spitze geführt. „Wir haben Erinnerungen geschaffen, die ein ganzes Leben lang halten“, sagte Arteta. „Und das Aufregende ist, dass das erst der Anfang von dem ist, was wir zusammen erreichen können.“