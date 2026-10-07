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Alarm in Gamsstadt

Verlassenes Haus ging in Kitzbühel in Flammen auf

Tirol
07.10.2026 14:41
Das Haus brannte lichterloh.
Das Haus brannte lichterloh.(Bild: Krone-Collage/Stadtfeuerwehr Kitzbühel)
Porträt von Hubert Rauth
Porträt von Peter Freiberger
Von Hubert Rauth und Peter Freiberger

Feueralarm Mittwochmittag in Kitzbühel in Tirol! Bei einem Haus, das derzeit unbewohnt ist, brach aus derzeit noch unbekannter Ursache ein Brand aus. Eine gewaltige Rauchsäule war weithin sichtbar. 40 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen an. Nach rund zweieinhalb Stunden konnte letztlich „Brand aus“ gegeben werden.

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Exakt um 11.31 Uhr wurde die Stadtfeuerwehr Kitzbühel zu dem Brand alarmiert. „Beim Eintreffen der ersten Kräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Das Haus war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht bewohnt“, heißt es vonseiten der Feuerwehr.

Rauchsäule weithin sichtbar
Aufgrund der weithin sichtbaren Rauchsäule über dem Stadtgebiet wurde auch Sirenenalarm ausgelöst. Rund 40 Feuerwehrleute waren schlussendlich angerückt. Sie kämpften rund zweieinhalb Stunden gegen die Flammen an.

Dichte Rauchwolken stiegen empor.
Dichte Rauchwolken stiegen empor.(Bild: Stadtfeuerwehr Kitzbühel)

„Um 14 Uhr konnte ,Brand aus‘ gegeben werden“, so die Einsatzkräfte. Die Feuerwehr war mit „einer verringerten Mannschaftsstärke“ zunächst weiter vor Ort. „Zur Bekämpfung möglicher Glutnester wurde das Dach unter Zuhilfenahme hydraulischer Winden zur Hälfte geöffnet. Abschließend wird das Dach durch die Feuerwehr provisorisch gegen Regen abgedichtet.“

Haus massiv in Mitleidenschaft gezogen
Das betroffene Gebäude verfüge über zwei Wohneinheiten. Die Einliegerwohnung wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Auch der Wohnbereich im ersten Obergeschoss sei durch die massive Ausbreitung des Brandes erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Weitere Teile des Gebäudes sind ebenfalls vom Brand betroffen.

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Verletzt wurde niemand. Neben der Feuerwehr waren auch Rettung und Polizei vor Ort. Die Brandursache ist unklar. Ermittlungen folgen.

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