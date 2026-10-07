Verlassenes Haus ging in Kitzbühel in Flammen auf

Haus massiv in Mitleidenschaft gezogen

Das betroffene Gebäude verfüge über zwei Wohneinheiten. Die Einliegerwohnung wurde durch das Feuer vollständig zerstört. Auch der Wohnbereich im ersten Obergeschoss sei durch die massive Ausbreitung des Brandes erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Weitere Teile des Gebäudes sind ebenfalls vom Brand betroffen.