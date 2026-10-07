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„In Rehabilitation“

Mette-Marit bis zum Sommer ohne offizielle Termine

Royals
07.10.2026 14:51
Gemeinsame Auftritte des norwegischen Königspaares wird es bis zum nächsten Sommer nicht geben. ...
Gemeinsame Auftritte des norwegischen Königspaares wird es bis zum nächsten Sommer nicht geben. Königin Mette-Marit muss sich nach ihrer Lungentransplantation weiter schonen.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Norwegens Königin Mette-Marit (53) wird nach ihrer Lungentransplantation im Sommer knapp ein Jahr lang keine offiziellen Termine wahrnehmen.

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 Die Ehefrau von König Haakon VIII. befinde sich „in der Rehabilitation und wird bis zum nächsten Sommer kein offizielles Programm haben“, teilte das Königshaus am Mittwochnachmittag mit.

Keine Staatsbesuche, keine größeren Reisen
Der Palast veröffentlichte zum Ende der Hoftrauer nach dem Tod von König Harald V. die kommenden Termine. Größere offizielle Reisen oder Staatsbesuche sind im Herbst und Winter nicht geplant.

Die mit dem Thronwechsel einhergehenden Veränderungen erforderten Zeit, hieß es als Erklärung.

Nach dem Tod von König Harald Ende August nahm Mette-Marit wenige Termine wahr. Jetzt hieß es ...
Nach dem Tod von König Harald Ende August nahm Mette-Marit wenige Termine wahr. Jetzt hieß es vom Palast, die Königin sei „in der Rehabilitation“ und werde bis zum Sommer „kein offizielles Programm“ haben.(Bild: AFP/LISE ASERUD)

Kronprinzessin kehrt im Februar nach Sydney zurück
Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) wird den Angaben zufolge trotz ihrer neuen Aufgabe am Hof weiterhin ihr Studium priorisieren und im Februar nach Australien zurückkehren.

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Dort ist die Tochter von Haakon und Mette-Marit seit über einem Jahr an der Universität Sydney eingeschrieben. Derzeit absolviert sie ein Austauschsemester an der Universität Oslo.

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