Mette-Marit bis zum Sommer ohne offizielle Termine

Norwegens Königin Mette-Marit (53) wird nach ihrer Lungentransplantation im Sommer knapp ein Jahr lang keine offiziellen Termine wahrnehmen.
Die Ehefrau von König Haakon VIII. befinde sich „in der Rehabilitation und wird bis zum nächsten Sommer kein offizielles Programm haben“, teilte das Königshaus am Mittwochnachmittag mit.
Keine Staatsbesuche, keine größeren Reisen
Der Palast veröffentlichte zum Ende der Hoftrauer nach dem Tod von König Harald V. die kommenden Termine. Größere offizielle Reisen oder Staatsbesuche sind im Herbst und Winter nicht geplant.
Die mit dem Thronwechsel einhergehenden Veränderungen erforderten Zeit, hieß es als Erklärung.
Kronprinzessin kehrt im Februar nach Sydney zurück
Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22) wird den Angaben zufolge trotz ihrer neuen Aufgabe am Hof weiterhin ihr Studium priorisieren und im Februar nach Australien zurückkehren.
Dort ist die Tochter von Haakon und Mette-Marit seit über einem Jahr an der Universität Sydney eingeschrieben. Derzeit absolviert sie ein Austauschsemester an der Universität Oslo.
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