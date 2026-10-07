Audi will Mitarbeiter an Rüstungsbranche verleihen

„Nicht genug Arbeit“

Laut der Gewerkschaft IG Metall geht das Projekt auf einen Tarifvertrag zurück, der im April 2026 zu dem Zweck der Überlassung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geschlossen wurde. „In manchen Betrieben gibt es aktuell nicht genug Arbeit, in anderen fehlen Fachkräfte für die Menge an Aufträgen“, sagt Bezirksleiter Horst Ott. Lägen solche Unternehmen nah beieinander, könne ein vorübergehender Wechsel eine gute Möglichkeit sein. Im anderen Betrieb würden die Beschäftigten das gleiche Entgelt wie zuvor erhalten.