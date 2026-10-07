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Urlaubs-Schnappschüsse

Boris Beckers Ehefrau begeistert mit Bikini-Body

Society International
07.10.2026 15:00
Boris Becker genoss mit Ehefrau Lilian und Tochter Zoë den Urlaub auf Sizilien. Die Fans ...
Boris Becker genoss mit Ehefrau Lilian und Tochter Zoë den Urlaub auf Sizilien. Die Fans schauten vor allem auf den Sixpack der 36-Jährigen.(Bild: Krone-Collage/instagram.com/borisbeckerofficial)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Boris Becker hat mit seiner Lilian und Töchterchen Zoë den Sommer ausklingen lassen und sorgt jetzt mit seinen Urlaubsfotos für Begeisterung. Denn alle schauen nur auf die heißen Bikini-Kurven seiner schönen Ehefrau.

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Erst im letzten November wurden Boris Becker und seine Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro Eltern von Tochter Zoë Vittoria. Nicht ganz ein Jahr später zeigt sich die 36-Jährige jetzt mega durchtrainiert im sonnengelben Bikini!

„Der Hammer“
Das Foto, das bei den Fans gerade für Aufsehen sorgt, entstand im gemeinsamen Sizilien-Urlaub des Ex-Tennis-Stars mit seiner Familie. Zu sehen sind der 58-Jährige und seine schöne Gattin bei einem Ausflug mit einem Boot.

Sehen Sie hier die Urlaubsbilder, die Boris Becker mit seinen Fans geteilt hat:

Die bewundernden Kommentare der Fans ließen bei diesem Sixpack natürlich nicht lange auf sich warten. „Diese Frau ist der Hammer“, jubelte ein Becker-Follower. „Sie tut ihm gut, weiterhin alles Gute, Boris, hast dir ja ne hübsche Frau ausgesucht“, schmunzelte ein weiterer.

Fotos von Töchterchen Zoë erfreuen Fans
In der Bildergalerie teilte Becker schließlich noch weitere Eindrücke aus seinem Familienurlaub am Meer. Zu sehen ist das Paar etwa beim Sightseeing, bei einer Pause in einem Café und natürlich am Tennisplatz.

Außerdem dürfen sich die Fans über Fotos von Töchterchen Zoë am Strand und beim Planschen im Meer freuen.

Dritte Ehe für Becker
Boris Becker und Lilian de Carvalho Monteiro gaben sich 2024 das Jawort. Die Geburt ihrer Tochter machte das Familienglück im letzten Jahr perfekt. Für den Ex-Tennis-Star ist es bereits die dritte Ehe.

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Mit Ex-Frau Barbara Becker hat er die Söhne Noah und Elias, mit Ex-Frau Lilly Becker Sohn Amadeus. Tochter Anna Ermakova stammt aus der Affäre mit Angela Ermakova.

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