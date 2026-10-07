Über diese Schauspielerin lästert Bill Kaulitz

In der aktuellen Folge des Podcasts „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ schimpft Bill Kaulitz über Hollywoodstar Anne Hathaway. Er erklärt, warum er nicht gut auf die Schauspielerin zu sprechen ist.
Im Podcast, den Bill gemeinsam mit seinem Bruder Tom betreibt, spricht Bill Kaulitz zunächst recht positiv über Anne Hathaway. Er lobt den Arbeitseinsatz der Schauspielerin, die gerade ihr drittes Kind erwartet.
Doch plötzlich ändert Bill seinen Kurs und meint: „Ich sehe sie als Schauspielerin gerne, aber ich finde die so unsympathisch“. Wow – ziemlich harte Worte von Heidi Klums Schwager in Richtung der erfolgreichen Hollywood-Größe. Wie kommt Bill aber zu so einem Urteil?
Bill habe in einem anderen Podcast heftige Dinge über Hathaway gehört. In einer Aufnahme habe sich ein Stylist über die Schauspielerin geäußert: Sie sei „die schlimmste Person gewesen, die er jemals gestylt hat“. Der Stylist bezeichnete die „Der Teufel trägt Prada“-Mimin wohl sogar als „Biest“.
Ich sehe sie als Schauspielerin gerne, aber ich finde die so unsympathisch.
Bill Kaulitz über Anne Hathaway
Weiters kritisiert Bill ihr Auftreten bei Interviews und Events: „Ich sehe ihr dann auch an, dass sie sympathisch sein will in einem Interview, aber das klappt nicht“.
Persönliches Aufeinandertreffen
Besonders geärgert hat Bill, dass Anne einmal in Heidis Restaurant zu Besuch war und nicht gegrüßt hat. Er poltert: „Sie kam ja mal in Heidis Restaurant rein und sagte nicht ,Hallo‘, das finde ich schon unmöglich“.
Ob sich Bill jemals in Persona mit Anne Hathaway konfrontiert sah, bleibt ein Geheimnis. Fest steht jedoch: Bill ist nicht besonders gut auf die Schauspielerin zu sprechen.
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