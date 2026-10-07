Austria-Boss: „So werden wir die Liga zerstören!“

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, jetzt ist es laut „Krone“-Infos fix: Slobodan Grubor ist nicht mehr Trainer von Regionalligist Austria Klagenfurt. Der Ex-Bomber von Bayern München, Carsten Jancker, übernimmt wieder. So sieht sein Vertrag aus, diese Spieler will Boss Helmut Kaltenegger holen, das