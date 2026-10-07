Austria-Boss: „So werden wir die Liga zerstören!“

Die Spatzen pfiffen es schon von den Dächern, jetzt ist es laut „Krone“-Infos fix: Slobodan Grubor ist nicht mehr Trainer von Regionalligist Austria Klagenfurt. Der Ex-Bomber von Bayern München, Carsten Jancker, übernimmt wieder. So sieht sein Vertrag aus, diese Spieler will Boss Helmut Kaltenegger holen, das
So wird laut „Krone“-Infos Carsten Jancker erneut die Geschicke als Trainer von Regionalligist Austria Klagenfurt übernehmen, steht am heutigen Mittwoch um 16 Uhr beim Training.
„Für mich kommt die Trennung überraschend. Wir haben alles immer gegeben“, seufzt Coach Bobby Grubor. „Aber so ist Fußball“.
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