Bleiburger Wiesenmarkt als Wirtschaftsfaktor

Seit über 600 Jahren zählt der Bleiburger Wiesenmarkt zu einem Fixpunkt im Unterkärntner Veranstaltungskalender. Aber nicht nur die Unterkärntner selbst strömen auf das Volksfest, sondern aus ganz Kärnten und dem Alpen-Adria-Raum kommen Besucher nach Bleiburg. Und diese Beliebtheit bescherte den Veranstaltern auch heuer wieder beeindruckende Zahlen. An vier Tagen konnten 131.080 Gäste am Festgelände gezählt werden. „Das freut uns natürlich sehr. Es waren wesentlich mehr Besucher als im vergangenen Jahr“, erklärt Marktmeister Arthur Ottowitz im „Krone“-Gespräch. Die genaue Besucherzahl erfolgte durch die Auswertung von anonymisierten Handydaten.