Neuerung bei MotoGP-Sprintrennen beschlossen

Ab der kommenden Saison wird auch in der MotoGP wie in der Formel 1 vor Sprintrennen ein eigenes Qualifying gefahren. Bisher hatte es in der Motorrad-Königsklasse nur eine Quali und damit für beide Rennen eines Wochenendes dieselbe Startaufstellung gegeben.
Das ändert sich 2027, gaben die Organisatoren am Mittwoch bekannt. Die Sprintrennen finden demnach weiterhin am Samstag statt, die jeweils 15-minütigen Sprint-Qualifikationen am Freitag.
Spielberg-Rennen am 29. August
Die Quali-Sessions für die Grand-Prix-Rennen am Sonntag gehen am Samstag vor den Sprints über die Bühne und laufen weiterhin in zwei Phasen ab. In der entscheidenden zweiten Phase (Q2) kämpfen nur noch die zwölf besten Piloten um die Pole Position für das Hauptrennen. Der Grand Prix von Österreich in Spielberg geht 2027 am 29. August über die Bühne.
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