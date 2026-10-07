Neuerung bei MotoGP-Sprintrennen beschlossen

Spielberg-Rennen am 29. August

Die Quali-Sessions für die Grand-Prix-Rennen am Sonntag gehen am Samstag vor den Sprints über die Bühne und laufen weiterhin in zwei Phasen ab. In der entscheidenden zweiten Phase (Q2) kämpfen nur noch die zwölf besten Piloten um die Pole Position für das Hauptrennen. Der Grand Prix von Österreich in Spielberg geht 2027 am 29. August über die Bühne.